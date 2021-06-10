Что необходимо знать о пульсоксиметрии?

Пульсоксиметр получил особую популярность совсем недавно. Раньше его использовали только в медицинских условиях, в основном, анестезиологи. Сегодня, особенно в связи с пандемией, большинство врачей рекомендуют иметь ПО в аптечке каждой семьи. Также, его важно иметь под рукой всем лицам, страдающим астмой, хронической обструктивной болезнью легких или раком легких, независимо от Covid-19 или других возможных инфекций. Он представляет собой медицинский прибор для измерения количества кислорода в крови или сатурации. Это очень важный показатель, который способен помочь вовремя принять меры и предупредить дальнейшее ухудшение здоровья. В норме показатель сатурации должен быть равен 96-100 %. При значении ниже 95% говорят о недостатке кислорода или гипоксии.

Прибор состоит из датчика и монитора с дисплеем. Датчик имеет специальные светоизлучающие диоды, которые просвечивают ткани при помощи двух видов красного света. С противоположной стороны находится чувствительный элемент, который улавливает свет, проходящий сквозь ткани. При прохождении света через кровь и мягкие ткани, происходит его частичное поглощение, что и позволяет определить содержание кислорода в крови. В конце измерений данные выводятся на экран ПО в виде цифр.

Как правильно использовать пульсоксиметр медицинский?

Необходимо включить пульсоксиметр медицинский и подождать несколько секунд. Вставить палец (обычно указательный) и нащупать подушечкой пальца детектор. Не двигать рукой во время измерений и избегать попадания света на ПО. Подождать некоторое время. Обычно, процесс измерения занимает 5-15 секунд.

Что нужно для получения корректных данных?

Проверять батарейки даже при покупке нового товара.

Не следует использовать прибор при слишком ярком свете.

Важно следить, чтобы пластины хорошо зажимали палец и не позволяли проникать дополнительным лучам света между зажимами.

Плотно, но не слишком туго фиксировать палец во время использования прибора.

Не проводить измерения на весу или под наклоном.

Иметь в виду, что на точность ПО может влиять лак для ногтей, татуировки или синяки на кончиках пальцев.

Не использовать прибор рядом с МРТ и КТ.

Учитывать, что наличие внутрисосудистых красителей (индоцианин зеленый, метиленовый синий) после проведения контрастирования при обследовании может способствовать определению показателей неправильно.

Также, на корректность данных влияет артериальная гипертензия, сложные формы ангиоспазма, железодефицитная анемия, гипотермия, нарушение кровообращения в конечностях или спазм артерий в пальцах рук.

Если на улице сильно жарко или холодно, следует подождать какое-то время и только потом проводить измерения.

Нужно помнить, что у курильщиков показатели будут ложно высокими, поскольку прибор не отличает гемоглобин, несущий кислород, от гемоглобина, несущего оксид углерода.

Перед использованием, пульсоксиметр следует очищать при помощи влажной ткани, смоченной в 70% растворе спирта.

Как продлить срок службы прибора?

Если в использовании ПО нет необходимости, лучше извлечь батарейки. Стоит постоянно следить за состоянием батареек. Хранить пульсоксиметр медицинский следует в сухом, хорошо проветриваемом месте. Влажность необходимо сократить до минимума. Нельзя, чтобы любая жидкость попадала внутрь прибора. Перед применением важно протереть руки.

Сегодня на рынке представлен большой выбор пульсоксиметров. При покупке важно анализировать характеристики приборов и искать реальные отзывы на разных сайтах. В интернет-магазине medtechnika.com.ua вы можете выбрать подходящий товар, а их консультанты с готовностью ответят на все вопросы и помогут с выбором.