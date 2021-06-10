Что необходимо знать о пульсоксиметрии?

Пульсоксиметр получил особую популярность совсем недавно. Раньше его использовали только в медицинских условиях, в основном, анестезиологи. Сегодня, особенно в связи с пандемией, большинство врачей рекомендуют иметь ПО в аптечке каждой семьи. Также, его важно иметь под рукой всем лицам, страдающим астмой, хронической обструктивной болезнью легких или раком легких, независимо от Covid-19 или других возможных инфекций. Он представляет собой медицинский прибор для измерения количества кислорода в крови или сатурации. Это очень важный показатель, который способен помочь вовремя принять меры и предупредить дальнейшее ухудшение здоровья. В норме показатель сатурации должен быть равен 96-100 %. При значении ниже 95% говорят о недостатке кислорода или гипоксии.
Прибор состоит из датчика и монитора с дисплеем. Датчик имеет специальные светоизлучающие диоды, которые просвечивают ткани при помощи двух видов красного света. С противоположной стороны находится чувствительный элемент, который улавливает свет, проходящий сквозь ткани. При прохождении света через кровь и мягкие ткани, происходит его частичное поглощение, что и позволяет определить содержание кислорода в крови. В конце измерений данные выводятся на экран ПО в виде цифр.
Как правильно использовать пульсоксиметр медицинский?
- Необходимо включить пульсоксиметр медицинский и подождать несколько секунд.
- Вставить палец (обычно указательный) и нащупать подушечкой пальца детектор.
- Не двигать рукой во время измерений и избегать попадания света на ПО.
- Подождать некоторое время. Обычно, процесс измерения занимает 5-15 секунд.
Что нужно для получения корректных данных?
- Проверять батарейки даже при покупке нового товара.
- Не следует использовать прибор при слишком ярком свете.
- Важно следить, чтобы пластины хорошо зажимали палец и не позволяли проникать дополнительным лучам света между зажимами.
- Плотно, но не слишком туго фиксировать палец во время использования прибора.
- Не проводить измерения на весу или под наклоном.
- Иметь в виду, что на точность ПО может влиять лак для ногтей, татуировки или синяки на кончиках пальцев.
- Не использовать прибор рядом с МРТ и КТ.
- Учитывать, что наличие внутрисосудистых красителей (индоцианин зеленый, метиленовый синий) после проведения контрастирования при обследовании может способствовать определению показателей неправильно.
- Также, на корректность данных влияет артериальная гипертензия, сложные формы ангиоспазма, железодефицитная анемия, гипотермия, нарушение кровообращения в конечностях или спазм артерий в пальцах рук.
- Если на улице сильно жарко или холодно, следует подождать какое-то время и только потом проводить измерения.
- Нужно помнить, что у курильщиков показатели будут ложно высокими, поскольку прибор не отличает гемоглобин, несущий кислород, от гемоглобина, несущего оксид углерода.
- Перед использованием, пульсоксиметр следует очищать при помощи влажной ткани, смоченной в 70% растворе спирта.
Как продлить срок службы прибора?
- Если в использовании ПО нет необходимости, лучше извлечь батарейки.
- Стоит постоянно следить за состоянием батареек.
- Хранить пульсоксиметр медицинский следует в сухом, хорошо проветриваемом месте.
- Влажность необходимо сократить до минимума. Нельзя, чтобы любая жидкость попадала внутрь прибора. Перед применением важно протереть руки.
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