Телеграм-чаты Браслава и Постав признаны экстремистскими

Два Telegram-канала — «Браслаў для жыцця» и «Поставы для жизни» признаны судом экстремистскими. Суд Железнодорожного района Витебска принял соответствующее решение по материалам витебского облуправления ГУБОПиК МВД. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

Отмечается, что в указанных Telegram-каналах неоднократно призывали к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, хулиганству, вандализму, блокированию движения автомобильного и железнодорожного транспорта, сопротивлению милиционерам, захвату власти, а также к разжиганию социальной вражды.

Распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.