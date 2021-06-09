Телеграм-чаты Браслава и Постав признаны экстремистскими

Витебская область
Опубликовано

Два Telegram-канала  — «Браслаў для жыцця» и «Поставы для жизни» признаны судом экстремистскими. Суд Железнодорожного района Витебска принял соответствующее решение по материалам витебского облуправления ГУБОПиК МВД. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

Отмечается, что в указанных Telegram-каналах неоднократно призывали к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, хулиганству, вандализму, блокированию движения автомобильного и железнодорожного транспорта, сопротивлению милиционерам, захвату власти, а также к разжиганию социальной вражды.

Распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.

Белорусский Telegram-канал Nexta-Live сменил название после признания его экстремистским

Объекты инфраструктуры Витебской железной дороги не соответствуют стандартам

О пытках в беларуском СИЗО сообщил россиянин Егор Дудников

Житель Миорского района похитил 200 литров солярки из нефтепровода

3 известных витебских маньяка, про которых до сих пор страшно читать

Молодой маме из Витебска дали 1,5 года за комментарий в Instagram

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Витебские таможенники пресекли незаконный ввоз более 80 тонн польских яблок
Литовский перевозчик через Беларусь в Россию пытался
014
В Оршанском районе горел жилой дом и баня
6 июня В Оршанском районе в деревне Прокшино горел
023
Оршанский льнокомбинат намерен сотрудничать с Приднестровьем
Генеральный директор Оршанского льнокомбината Владимир
088
Четыре вертолета компании «Орша Эйр» выставлены на аукцион
Четыре вертолета Ми-2 авиакомпании «Орша Эйр» выставлены
074
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)