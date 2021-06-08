Две бутылки виски и колбасу похитил из магазина молодой житель Витебска 

Происшествия
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Две бутылки виски и колбасу похитил из магазина молодой житель Витебска.

По данным оперативников, поздно вечером двое молодых людей зашли в магазин за спиртным. Побродив по павильону, один из них схватил с прилавка колбасу и две бутылки виски и бросился бежать. Преступнику удалось скрыться, однако вскоре личность грабителя была установлена. По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний ранее судимый витебчанин.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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