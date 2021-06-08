Витебские таможенники пресекли незаконный ввоз более 80 тонн польских яблок

Витебская область
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Литовский перевозчик через Беларусь в Россию пытался незаконно ввести более 80 тонн польских яблок. Большегрузный автомобиль RENAULT, в котором перевозились яблоки был остановлен на трассе М-1 в Дубровенском районе Витебской области.

Стоимость 80 т фруктов составила около Br200 тыс. В отношении литовского перевозчика начаты административные процессы по ч. 2 ст. 15.2 и ч.1 ст. 15.7 КоАП Республики Беларусь.  За нарушения предусмотрен штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.

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