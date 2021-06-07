В Оршанском районе горел жилой дом и баня

6 июня В Оршанском районе в деревне Прокшино горел жилой дом и баня. Пострадавших нет.

Звонок в службу спасения поступил в 14-45. По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение дома и бани. Хозяин подворья, 1957 года рождения, на момент возникновения пожара в доме отсутствовал, не пострадал.

Пожар ликвидировали спасатели. Огнем в доме повреждена кровля, потолочное перекрытие, имущество и стены, в бане уничтожена кровля, потолочное перекрытие и стены.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.