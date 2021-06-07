 Недосеков из Витебска одержал победу на «золотом» этапе международного турнира FBK Games Hengelo 2021

Представитель Витебска Максим Недосеков стал лучшим на «золотом» этапе международного турнира FBK Games Hengelo 2021, который проходил 6 июня в голландском городе Хенгел, сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

Прыгун в высоту со второй попытки преодолел начальную отметку 2.15, после чего с первого прыжка взял сперва высоту 2.20, а затем 2.24, повторив лучший результат в сезоне. Именно на данном рубеже оступились всего его соперники, выбыв из борьбы и завершив выступление с результатом 2.20. В роли победителя Максим заказал 2.30, но сегодня эти метры ему не покорились.

Серебряным призёром турнира с результатом 2.20 стал австралийский высотник Брэндон Старк. С таким же показателем, но уступив по попыткам, третье место занял итальянец Джанмарко Тамбери.