 Недосеков из Витебска одержал победу на «золотом» этапе международного турнира FBK Games Hengelo 2021

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Представитель Витебска Максим Недосеков стал лучшим на «золотом» этапе международного турнира FBK Games Hengelo 2021, который проходил 6 июня в голландском городе Хенгел, сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

Прыгун в высоту со второй попытки преодолел начальную отметку 2.15, после чего с первого прыжка взял сперва высоту 2.20, а затем 2.24, повторив лучший результат в сезоне. Именно на данном рубеже оступились всего его соперники, выбыв из борьбы и завершив выступление с результатом 2.20. В роли победителя Максим заказал 2.30, но сегодня эти метры ему не покорились.

Серебряным призёром турнира с результатом 2.20 стал австралийский высотник Брэндон Старк. С таким же показателем, но уступив по попыткам, третье место занял итальянец Джанмарко Тамбери.

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FBK Games Hengelo 2021 Максим Недосеков прыгун из Витебска
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