Под Витебском утонул нигерийский футболист футбольного клуба «Витебск»

Во время ночного купания на озере Белое возле деревни Новоселки под Витебском утонул нигерийский 20-летний нападающий футбольного клуба «Витебск» Кельвин Оденигбо.
По данным следствия, минувшей ночью спортсмен отдыхал с компанией в загородном комплексе на берегу озера Белое. Около полуночи он решил искупаться. Но после прыжка с пирса мужчина так и не выплыл. Тело футболиста было обнаружено утром.
Кельвин Оденигбо успел провести четыре матча в высшей лиге. Он перешел из нигерийской команды на правах аренды.
По данному факту проводится проверка.
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