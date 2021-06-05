В Витебске задержали хулиганов, которые сорвали с шеи мужчины золотую цепочку с кулоном стоимостью почти Br8,5 тыс

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В Витебске задержали хулиганов, которые сорвали с шеи 39-летнего мужчины золотую цепочку с кулоном стоимостью почти Br8,5 тыс.

Отмечается, что преступление было совершено на остановке общественного транспорта в центре города. Задержанными оказались трое жителей областного центра, ранее неоднократно судимые.

Также, по словам оперативников, злоумышленники заприметили будущую жертву еще в ночном клубе. Дойдя с мужчиной до остановки, один из них спровоцировал с ним драку, а два других подключились к конфликту чуть позже. Несмотря на численный перевес, потерпевший оказал активное сопротивление преступникам. Однако в какой-то момент одному из них все же удалось сорвать с шеи золотую цепочку с кулоном. После этого все трое бросились бежать.

Затем хулиганы сдали украшение в ломбард и отправились пропивать добычу. Однако вскоре они были задержаны правоохранителями в различных частях города. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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