Оршанский льнокомбинат намерен сотрудничать с Приднестровьем

Витебская область
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Генеральный директор Оршанского льнокомбината Владимир Нестеренко и руководитель компании «Тиротекс» Андрей Межинский обсудили планы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

В переговорах также участвовали директор Торгового дома «Белорусский Лен-Украина» Александр Ивенский, а также руководитель отдела продаж в Украине и Молдове Владимир Ходевцов.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено развитию ассортиментной линейки. Стороны обсудили главные задачи и начальные шаги, которые необходимо будет сделать в рамках изучения технологических возможностей производства приднестровского текстильного предприятия.

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