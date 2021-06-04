Оршанский льнокомбинат намерен сотрудничать с Приднестровьем

Генеральный директор Оршанского льнокомбината Владимир Нестеренко и руководитель компании «Тиротекс» Андрей Межинский обсудили планы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.
В переговорах также участвовали директор Торгового дома «Белорусский Лен-Украина» Александр Ивенский, а также руководитель отдела продаж в Украине и Молдове Владимир Ходевцов.
Особое внимание в ходе обсуждения было уделено развитию ассортиментной линейки. Стороны обсудили главные задачи и начальные шаги, которые необходимо будет сделать в рамках изучения технологических возможностей производства приднестровского текстильного предприятия.
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