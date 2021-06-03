Житель Миорского района похитил 200 литров солярки из нефтепровода

Врезку в нефтепровод в Миорском районе обнаружили сотрудники службы безопасности предприятия. Об этом они сообщили в милицию. По горячим следам были найдены специальные приспособления для кражи солярки, а также канистры с уже похищенным дизельным топливом. Всего злоумышленник успел слить почти 200 литров солярки.

Подозреваемым оказался 34-летний житель одной из местных деревень. Мужчина рассказал, что идею обогащения за счет нефтяной сферы ему подсказали во время заработков в Российской Федерации. Там же он приобрел специальные приспособления для врезки.

Вернувшись домой, подозреваемый долго обдумывал план действий. В первый раз он совершил вылазку еще в апреле. Тогда его спугнули сотрудники службы безопасности. Не оставив надежду на обогащение за казенный счет в конце мая он вновь отправился на промысел. Впрочем, несмотря на то, что в этот раз ему удалось украсть солярку, воспользоваться ею у сельчанина не получилось. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.