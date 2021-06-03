Объекты инфраструктуры Витебской железной дороги не соответствуют стандартам

В ходе обследования железнодорожных вокзалов и станций УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» прокуроры выявили упущения и недостатки.

Представители Витебской транспортной прокуратуры проверяли выполнение беларуских требований о социальной защите инвалидов. Ожидаемо, прокуроры нисколько не были удивлены состоянием дел на объектах.

В ведомстве напомнили, что «объекты социальной инфраструктуры должны быть приспособлены для доступа и использования инвалидами. Для лиц, передвигающихся в кресле-коляске, объекты должны быть оснащены пандусами и поручнями».

В ходе проверки было выявлено, что на остановочном пункте «Летцы» лестницы, ведущие к зданиям билетных касс и платформе, не оборудованы пандусами и поручнями. Пешеходная дорожка вдоль железнодорожных путей, используемая инвалидами-колясочниками и иными гражданами, непосредственно примыкала к железнодорожному полотну, а это могло повлечь травмирование подвижным составом.

В прокуратуре подчеркнули, что пункт «Летцы» особенно важен для лиц с ограниченными физическими возможностями, поскольку в д.Малые Летцы расположены санатории «Летцы» и «Железнодорожник», одним из профилей которых является лечение болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Перила пандуса, расположенного при входе в здание станции «Лужесно», оборудованы только с одной стороны, что затрудняло передвижение и могло повлечь причинение травм.

Пандусы, оборудованные на остановочном пункте «Батали», не могли использоваться по назначению ввиду их малой ширины.

Ненадлежащим образом оказалась организована безбарьерная среда для инвалидов-колясочников и на станции «Витебск».

Так, пешеходный мост через железнодорожные пути станции оборудован подъемными платформами, работающими от аккумуляторов. На момент обследования указанные приспособления не функционировали.

Ряд нареканий имелся к обустройству санитарных помещений на станциях «Витебского отделения Белорусской железной дороги» – отсутствовали специальные средства (поручни, ручки, контрастный окрас ступеней) для их посещения инвалидами.

Для обеспечения социальной защиты инвалидов большое значение приобрела возможность использования ими личного транспорта и свободной парковки в специально предназначенных для них местах. Однако уже несколько лет на территории, прилегающей к вокзалу станции «Витебск», на таких местах фиксировались многочисленные нарушения правил остановки и стоянки. При этом ответственные должностные лица Бел ЖД своевременно не обращались в органы ГАИ для устранения этих нарушений.

По результатам проверки Витебский транспортный прокурор внес представление начальнику УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», в котором потребовал:

организовать безбарьерную среду жизнедеятельности на остановочных пунктах и станциях отделения, включая пункт «Летцы»;

обеспечить оборудование санитарных комнат и помещений на железнодорожных станциях с учетом требований по их адаптации для физически ослабленных лиц;

содержать в исправности подъемные платформы вокзала станции «Витебск» и оборудование пандусов при входах в здания станций.

Рассмотрение акта надзора взято на контроль.