О пытках в беларуском СИЗО сообщил россиянин Егор Дудников

В записке из СИЗО в Минске говорится о пытках, применяемых к задержанным.

Егор Дудников смог передать сообщение через своего защитника Антона Гашинский. В записке утверждает, что задержанному россиянину надели мешок на голову, обещали отвезти в лес и закопать заживо. Адвокат Егора Дудникова рассказал «Эху», что жалобы на сотрудников правоохранительных органов уже направлены в соответствующие инстанции.

О задержании Дудникова стало известно в конце мая. Он приехал в Беларусь к своей девушке. Теперь россиянину предъявлено официальное обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественных порядок. Ему грозит реальный срок.