Красный Крест посетил роддома в Витебске, Орше и Новополоцке с благотворительной акцией

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Областная организация Белорусского общества Красного Креста передала в родильные дома Витебска, Орши и Новополоцка более 1,7 тыс. упаковок лактационных вкладышей для кормящих мам.

Это мероприятие стало возможным благодаря безвозмездной спонсорской помощи ООО «Евроторг». Ее приурочили ко Дню защиты детей: организаторы понимают, что забота о мамах равна заботе о малышах, особенно на начальном этапе жизни ребенка, пишут vitvesti.by.

– Данная акция позволит улучшить состояние женщин после родов, минимизировать дискомфорт в период лактации, – отметила главная медсестра областной организации БОКК Анна Семенидо.

Первым принял подарки Витебский областной клинический родильный дом, где рожают пациентки с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю здесь появилось на свет 14 детей, причем практически половина женщин стали мамами впервые, для остальных это вторые и последующие роды.

Жительницы региона, отважившиеся на беременность в столь непростой эпидемиологический период, заслуживают особого уважения и внимания. Поэтому медики, общественные организации стараются оказывать максимальную поддержку беременным и новоиспеченным мамам, которые пополняют свои семьи новыми членами, родной регион – новыми жителями, страну – новыми гражданами.

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