Молодой маме из Витебска дали 1,5 года за комментарий в Instagram

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Прокуратура Витебской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летней витеблянки Л., которой инкриминировано публичное оскорбление сотрудника милиции как представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Молодая мама, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в октябре 2020 года у себя дома со своей учетной записи на публичной странице в соцсети Instagram разместила оскорбительный комментарий к публикации об охране сотрудником ОВД администрации Первомайского района Витебска Р. общественного порядка и пресечении им правонарушений в сентябре 2020 года на территории Витебска.

В судебном заседании молодая мама вынуждена была публично признать свою вину и принести извинения несчастному пострадавшему силовику. Причиной своего поступка женщина назвала эмоции.

Полгода следователи, прокуроры и судьи потратили на то, чтобы отомстить молодой маме за обидный комментарий в Instagram. В итоге ей было назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев. Суд сослался на ст.369 Уголовного кодекса.

Напомним, от политический репрессий в Беларуси пострадали десятки тысяч человек. Более тысяч человек находятся в заключении по политическим мотивам.

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