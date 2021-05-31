3 июня будут возобновлены санкции в отношении 9 госпредприятий, связанных с концерном «Белнефтехим»

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3 июня года будут возобновлены санкции в отношении девяти белорусских государственных компаний из-за инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агенства, под санкции, в том числе, попадут «производитель шин, предприятие по производству удобрений, а также производитель красок».

Напомним, что ранее США приостанавливали действие санкций, которые были введены в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, «Гродно Азот», «Лакокраска», «Гродно химволокно», «Нафтан», «Белшина», «Полоцк стекловолокно» в 2006 году.

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Белнефтехим санкции США
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