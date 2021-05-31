Путин даст Лукашенко 500 млн долларов

Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи обсудили предоставление очередного транша кредита в размере $500 млн. Перечисление денег состоится до конца июня. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Говорили о втором транше нашего госкредита — $500 млн. Всего $1,5 млрд получает Беларусь. Вот это второй транш от России — $500 млн», — рассказал Песков.

Переговоры между бывшими лидерами продолжались около пяти часов. О содержании переговоров они никому не рассказали.