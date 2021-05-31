В Витебске осудили директора, который проиграл в казино 56 тыс рублей предприятия

В Витебске рассматривалось дело о краже крупной суммы денег со счета одного из предприятий. Деньги со счета были выведены со счета предприятия и потрачены на азартные игры.

Имея доступ к управлению расчетным счетом предприятия и используя подсистему дистанционного банковского обслуживания директор компании решил обыграть интернет-казино. Однако что-то пошло не так. Мужчина проигрался.

По данным следствия, сначала 29-летний витебчанин делал невысокие ставки, однако после одной из побед поддался соблазну и стал увеличивать ставки. Итог был закономерен.

Чтобы отыграться мужчина стал сдавать золотые украшения супруги в ломбард. Потом начал продавать оргтехнику предприятия. Дальше — больше: мужчина начал незаконно перечислять деньги предприятия на свой личный счет. Таким образом, он получил, а затем потратил сумму около 56 тыс рублей.

Из-за действий директора у предприятия возникли финансовые проблемы. Посыпались претензии со стороны компаний-кредиторов. В результате проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении директора по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь.

В ходе следствия мужчина признался в хищении денежных средств и рассказал, что действительно проиграл в покер сумму в 50 тыс рублей.

По решению суда он был признан виновным. Ему назначено наказание виде 5 лет лишения свободы со штрафом 300 базовых величин и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет.