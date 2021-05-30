В России объявили о сворачивании антикризисных мер

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявили о скором сворачивании антикризисных мер в России.
Льготы, связанные с кредитованием населения и бизнеса банками, должны постепенно сворачиваться, отметила чиновник, во время своего выступления в Государственной Думе.
По ее словам, антикризисные меры задачу выполнили.
Мотивируя данное решение финансовых властей Набиуллина заявила, что в если не свернуть антикризисные меры, то возникнут «риски пузырей на этом рынке«.
Набиуллина рассказала, что действовавшие в России отсрочки платежей по кредитам для заемщиков-физлиц, индивидуальных предпринимателей, малых и средних компаний больше не нужны. При этом количество граждан и субъектов хозяйствования, которые воспользовались «кредитными каникулами» совсем небольшое — около 2 млн человек. Кто не смогли получить помощь от государства при необходимости брали займы в банке, оформляли кредитные карты: https://www.sravni.ru/bank/tinkoff-bank/debetovye-karty/.
Набиуллина доложила, что с ключевой задачей антикризисных мер государство справилось. Граждане и компании смогли пережить кризис благополучно, отметила чиновник. Она отметила, что финансовая поддержка граждан и организаций в условиях пандемии была эффективной.
Представитель финансовых властей оценила свою работу на отлично. Она подчеркнула, что механизмы для поддержки вводили очень быстро. Всего же малому и среднему бизнесу выделили 500 млрд российских рублей (6,6 млрд долларов) . Тогда были предприняты меры и новые регуляторные послабления как для банков, так и для иных финансово-кредитных организаций.
Рейтинг банков по капитализации активов. Источник: banki.ru
|Название банка
|Активы, тыс. рублей
|Май, 2021
|Апрель, 2021
|Динамика, тыс. руб.
|%
|1
|СберБанк
|35 809 868 243
|35 183 481 373
|626 386 870
|1,78%
|
лицензия № 1481, Москва и обл.
|2
|ВТБ
|17 876 486 205
|17 360 106 961
|516 379 244
|2,97%
|
лицензия № 1000, Санкт-Петербург и обл.
|3
|Газпромбанк
|7 853 933 882
|7 631 700 035
|222 233 847
|2,91%
|лицензия № 354, Москва и обл.
|4
|Национальный Клиринговый Центр
|5 818 738 948
|5 717 719 038
|101 019 910
|1,77%
|лицензия № 3466, Москва и обл.
|5
|Альфа-Банк
|4 899 219 487
|4 949 678 580
|−50 459 093
|−1,02%
|лицензия № 1326, Москва и обл.
|6
|Россельхозбанк
|4 057 478 836
|3 995 972 893
|61 505 943
|1,54%
|лицензия № 3349, Москва и обл.
|7
|Московский Кредитный Банк
|3 163 645 951
|3 175 284 512
|−11 638 561
|−0,37%
|лицензия № 1978, Москва и обл.
|8
|Банк Открытие
|3 031 822 916
|2 844 869 339
|186 953 577
|6,57%
|лицензия № 2209, Москва и обл.
|9
|Совкомбанк
|1 700 903 732
|1 609 005 409
|91 898 323
|5,71%
|лицензия № 963, Костромская обл.
|10
|Райффайзенбанк
|1 457 595 784
|1 458 809 086
|−1 213 302
|−0,08%
|лицензия № 3292, Москва и обл.
В последнее время активность заемщиков резко возросла. Это может быть связано с тем, что за время активной фазы пандемии ресурсы потребителей и бизнеса в значительной мере исчерпались. Так, в апреле 2021 года российские банки выдали кредитов на рекордные с 2014 года 1,3 трлн рублей. Напомним, что в 2014 году в России начался кризис, вызванный санкциями Запада из-за событий в Крыму и на Донбассе.
В Банке России считают, что текущий уровень долговой нагрузки на физлиц достиг исторического максимума, поэтому банк планирует принять меры на рынке розничного кредитования. Так, планируется повысить с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам населению. Таким образом, получить потребительский кредит становится сложнее.
Экономисты считают, что банковский кризис в России может начаться до апреля 2022 года. Об этом заявили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Риски такого развития событий ЦМАКП оценивает как высокие.