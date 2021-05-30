В России объявили о сворачивании антикризисных мер

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявили о скором сворачивании антикризисных мер в России.

Льготы, связанные с кредитованием населения и бизнеса банками, должны постепенно сворачиваться, отметила чиновник, во время своего выступления в Государственной Думе.

По ее словам, антикризисные меры задачу выполнили.

Мотивируя данное решение финансовых властей Набиуллина заявила, что в если не свернуть антикризисные меры, то возникнут «риски пузырей на этом рынке«.

Набиуллина рассказала, что действовавшие в России отсрочки платежей по кредитам для заемщиков-физлиц, индивидуальных предпринимателей, малых и средних компаний больше не нужны. При этом количество граждан и субъектов хозяйствования, которые воспользовались «кредитными каникулами» совсем небольшое — около 2 млн человек. Кто не смогли получить помощь от государства при необходимости брали займы в банке, оформляли кредитные карты: https://www.sravni.ru/bank/tinkoff-bank/debetovye-karty/.

Набиуллина доложила, что с ключевой задачей антикризисных мер государство справилось. Граждане и компании смогли пережить кризис благополучно, отметила чиновник. Она отметила, что финансовая поддержка граждан и организаций в условиях пандемии была эффективной.

Представитель финансовых властей оценила свою работу на отлично. Она подчеркнула, что механизмы для поддержки вводили очень быстро. Всего же малому и среднему бизнесу выделили 500 млрд российских рублей (6,6 млрд долларов) . Тогда были предприняты меры и новые регуляторные послабления как для банков, так и для иных финансово-кредитных организаций.

Рейтинг банков по капитализации активов. Источник: banki.ru

Название банка Активы, тыс. рублей Май, 2021 Апрель, 2021 Динамика, тыс. руб. % 1 СберБанк 35 809 868 243 35 183 481 373 626 386 870 1,78% лицензия № 1481, Москва и обл. 2 ВТБ 17 876 486 205 17 360 106 961 516 379 244 2,97% лицензия № 1000, Санкт-Петербург и обл. 3 Газпромбанк 7 853 933 882 7 631 700 035 222 233 847 2,91% лицензия № 354, Москва и обл. 4 Национальный Клиринговый Центр 5 818 738 948 5 717 719 038 101 019 910 1,77% лицензия № 3466, Москва и обл. 5 Альфа-Банк 4 899 219 487 4 949 678 580 −50 459 093 −1,02% лицензия № 1326, Москва и обл. 6 Россельхозбанк 4 057 478 836 3 995 972 893 61 505 943 1,54% лицензия № 3349, Москва и обл. 7 Московский Кредитный Банк 3 163 645 951 3 175 284 512 −11 638 561 −0,37% лицензия № 1978, Москва и обл. 8 Банк Открытие 3 031 822 916 2 844 869 339 186 953 577 6,57% лицензия № 2209, Москва и обл. 9 Совкомбанк 1 700 903 732 1 609 005 409 91 898 323 5,71% лицензия № 963, Костромская обл. 10 Райффайзенбанк 1 457 595 784 1 458 809 086 −1 213 302 −0,08% лицензия № 3292, Москва и обл.

В последнее время активность заемщиков резко возросла. Это может быть связано с тем, что за время активной фазы пандемии ресурсы потребителей и бизнеса в значительной мере исчерпались. Так, в апреле 2021 года российские банки выдали кредитов на рекордные с 2014 года 1,3 трлн рублей. Напомним, что в 2014 году в России начался кризис, вызванный санкциями Запада из-за событий в Крыму и на Донбассе.

В Банке России считают, что текущий уровень долговой нагрузки на физлиц достиг исторического максимума, поэтому банк планирует принять меры на рынке розничного кредитования. Так, планируется повысить с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам населению. Таким образом, получить потребительский кредит становится сложнее.

Экономисты считают, что банковский кризис в России может начаться до апреля 2022 года. Об этом заявили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Риски такого развития событий ЦМАКП оценивает как высокие.