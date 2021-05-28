Не время вспоминать или не открывшаяся выставка Виктора Борисенкова в Ратуше

Виктор Борисенков:

Чтобы лучше понять и ощутить свое прошлое, нужно максимально полно его представить, прожить заново, сделать его присутствие в нашем воображении как можно более реальным, соединить ушедший мир с сегодняшней жизнью насколько возможно нагляднее. Но для города, который утратил большинство материальных свидетельств своей истории, зримо воссоздать ушедший мир можно только виртуально. Подлинное, но, к сожалению, навсегда утраченное, мы можем переместить лишь на фотографии сегодняшних городских улиц и площадей. В этом — наше постижение города, его истории и культуры.

Выставка «Самое время вспомнить» посвящена лучшим, хотя далеко не всем, архитектурным памятникам Витебска, а также наиболее важным вехам его жизни в XX столетии. В работах использован метод фотореконструкции, или визуализации. По сути дела, это — фотоколлаж. Сравнительно недавно был придуман еще один термин для обозначения жанра подобных работ — “таймерография”. Я называю свои работы – фотопроекции. Хотя название для первых по времени работ возникло само собой и, как я понял, многим понравилось – «фантомы».

Импульс для этих фотопроекций дал мне Витебск. Один из красивейших городов Беларуси, которым восхищались Репин, Бунин, Шагал, к концу 1950-х годов лишился большей части своей изумительной старины. Были разрушены почти все его церкви, костелы, синагоги. В советское время подавляющее большинство горожан даже не догадывалось о том, какие храмы украшали его улицы и где они когда-то находились. Поэтому и родилась идея восстановить их виртуально, вписав памятники в современный городской ландшафт. Мне кажется, что этот прием вполне оправдан, когда мы хотим узнать, как выглядел бы город, если бы тот или иной храм не был разрушен. Появилась возможность не только виртуально «восстановить» памятник, но и визуализировать его облик на определенный исторический период времени. Например, я попробовал воссоздать вид перестроенной в XVIII веке Благовещенской церкви, или барочный облик Успенского собора, или первоначальный вид каменной ратуши. Я поставил задачу сделать фотопроекции всех 35-ти витебских храмов, существовавших к 1917 году. Церковные здания, фотографии которых не сохранились, делал по описаниям и аналогам, как образы храмов, существовавших когда-то.

Значительную часть выставки занимают фотографии из цикла «Сквозь объектив проходит время». На этих снимках я вписал в современный витебский ландшафт персонажей из прошлого, сделал возможным присутствие давно умерших людей в сегодняшней жизни, начиная с императора Николая II, который приезжал в Витебск в 1915 году и заканчивая октябрьской демонстрацией 1950-х годов. Однако, большинство работ этого проекта посвящено войне. Мне хотелось переселить страшную реальность оккупированного города в нынешнее мирное и безоблачное время. Чтобы зритель XXI века ощутил весь ужас и ад, страх и кошмар захваченного Витебска, услышал крики и плач, выстрелы и взрывы, но также и радостные возгласы уцелевших горожан в дни освобождения. Совершая виртуальное путешествие в прошлое, мы ощущаем связь с нашими предками, и никогда при этом не остаемся равнодушными. Наверное, что-то в этом ценное есть, если, совместив два обычных, ничем не примечательных изображения, мы в конечном результате испытываем сильные эмоции.

Несколько работ на выставке имеют отношение к проекту «Как давно, мой город любимый, я не видел тебя…», посвященному 130-летию со дня рождения Марка Шагала. Этот знаменательный юбилей отмечался в 2017 году. Замысел работ заключался в том, чтобы визуализировать биографию художника, показать места, о которых он писал в своих воспоминаниях, увидеть, как изменились ландшафты из картин художника в Витебске XXI века. Во всем мире, говорят о Марке Шагале, уникальным образом тут же возникает тема его родного города — Витебска. Для нас — это большая удача и большая ответственность. Но что от шагаловского Витебска сохранилось, а что осталось только на фотографиях и картинах, должен был показать этот проект.

На выставке также представлены фотографии из цикла «Возвращение памятью: улицы старого Витебска», где одна сторона улицы — современная, а другая — старинная, с дореволюционной открытки. Причем старая часть улицы сделана цветной и максимально реальной (насколько это позволяло качество материала). Контраст здесь очевиден. Сопоставление (или противопоставление) времен рождает аллюзии. И иногда мираж выглядит привлекательнее реальности.

Несколько работ на выставке посвящено витебскому трамваю. Проект назывался «Маршруты памяти».

В качестве бонуса — фотографии дореволюционного Витебска, обработанные методом колоризации. Мы привычно смотрим на прошлое сквозь черно-белый фильтр времени. Мы отличаем «сегодня» от «вчера» по цвету и по его отсутствию судим о достоверности архивной фотографии. Но наши предки видели не монохромный мир. Он всегда был цветным. Поэтому желание взглянуть на прошлое глазами живших в то время людей вполне естественно. Правда, колоризованные фотографии никогда не станут документом истории, а лишь фактом творчества (в той или иной степени).