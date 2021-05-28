В Ушачах пройдет этап Кубка Беларуси по ралли

29 мая Ушачи примут сразу несколько соревнований: первый этап Кубка Беларуси по ралли-спринту и ралли 3-й категории. В соревнованиях примут участие 18 сильнейших экипажей Беларуси.

Соревнования включают два маршрута. Первый заезд пройдет по дорогам общего пользования в районе населенных пунктов Кубличи, Слободка, Бычки, Белюковщина, Скачихи и Сорзово. Второй маршрут проляжет возле деревень Великие Дольцы, Замошье, Поровно и Рагуцкие.

Параллельно будет проводиться и ралли 3-й категории, в котором может принять участие каждый желающий.