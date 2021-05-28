В Оршанском районе усилился отток населения

В регионе ежегодно сокращается численность населения, в том числе трудоспособного возраста. Только за 2020 год численность населения в Оршанском районе снизилась на 1757 человек, из которых 917 человек находятся в трудоспособном возрасте.

В связи с этим председатель Оршанского райисполкома Владимир Исаченко предложил открыть в райцентре вуз, где будут обучать специальностям, необходимым для предприятий региона.

– Не надо открывать вуз с нуля, нужно открыть филиал – и не одного вуза. В районе 120 тысяч населения. Но прежде чем это осуществится, нужно заключать целевые договоры с абитуриентами, чтобы закрыть нехватку кадров на предприятиях региона, – подчеркнул председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

Принято решение в течение месяца подготовить концепт по открытию филиалов вузов и необходимым специальностям.