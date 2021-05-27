Двух жителей Витебской области задержали за наркоторговлю

19-летний житель Орши и 40-летний житель и Витебска задержаны за незаконный оборот наркотических средств.

Молодой парень из Орши проработал закладчиком всего полтора месяца, когда на него вышли оперативники. При досмотре у него были найдены 20 грамм альфа-PVP. Кроме того, оперативникам удалось установить его причастность к другим закладкам на территории района, где были обнаружены 58,7 грамм пара-метилэфедрона, передает БелТА.

За жителем Витебска оперативники наблюдали несколько месяцев и в итоге выяснили, что мужчина вел криминальный бизнес в Минской области. В ходе задержания у него были изъяты почти 60 грамм альфа-PVP. Отличительной особенностью злоумышленника было то, что он старался всячески замаскировать свое присутствие в местах закладок — при себе у него имелся рюкзак, где оперативники обнаружили несколько комплектов одежды и обуви. Однако даже маскировка не спасла его от задержания.

В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.

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