В Швейцарии заявили, что угрозу о минировании рейса Ryanair отправили после его разворота

Швейцарский интернет-провайдер Proton Technologies AG заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair было отправлено уже после его разворота в сторону Минска. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Мы не располагаем достоверными доказательствами того, что утверждения [властей] Беларусь соответствуют действительности», — отмечается в сообщении. При этом отмечается, что интернет-провайдер «будет оказывать поддержку европейским властям в расследовании инцидента после получения соответствующего юридического запроса«.

Напомним, что в связи с чрезвычайным происшествием с захватом гражданского самолета Ryanair в Беларуси Евросоюз приостановил разрешение на полеты «Белавиа» и закрыл для авиакомпании доступ в аэропорты европейских стран.

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и будет отправлять все рейсы в обход ее воздушного пространства. Польша закрыла свое воздушное пространство дня самолетов «Белавиа». Вчера Чехия закрыла воздушное пространство для самолётов «Белавиа». Французская авиакомпания Air France отказалась от полетов в беларуском воздушном пространстве. Аналогичные решения приняли и некоторые другие европейские перевозчики: латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair и другие.