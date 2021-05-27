В Витебске ограничат продажу алкоголя

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В Витебске в дни проведения последних звонков и выпускных вечеров ограничат продажу спиртного. Информация о соответствующих решениях опубликована на сайте Витебского горисполкома.

В день последнего звонка в торговых объектах с 8.00 29 мая до 8.00 следующего дня не будут продавать пиво и слабоалкогольные напитки с долей спирта не более 7%.

В связи с проведением в школах и гимназиях Витебска выпускных вечеров 10 июня с 15.00 до 24.00 в городе ограничат реализацию алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других видов спиртного) с долей этилового спирта 7% и более. Исключением станет торговля на разлив в объектах общественного питания.

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