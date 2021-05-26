Путин извинялся перед Лукашенко за обсуждение Беларуси в переговорах с Байденом?

Власть
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Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин принес ему личные извинения за то, что без разрешения самого Лукашенко обсуждал с президентом США Джо Байденом беларускую проблематику.

Об этом Лукашенко сказал, выступая перед своими депутатами.

По его словам, Путин и Байден во время телефонного разговора обсуждали ситуацию в Беларуси.

«В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Байден и Путин могут обсуждать проблемы Беларуси только находясь на территории Беларуси и только в присутствии Лукашенко.

«Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси — это смешно», — сказал председатель.

Он обеспокоен тем, что не знает содержание разговора, состоявшегося между Байденом и Путиным.

При этом он потроллил американского президента, заявив, что Байден не знает, где находится Беларусь и абсолютно не владеет обстановкой.

При этом Лукашенко заявил, что скоро будет в Сочи обсуждать с Путиным проблемы самих США.

«Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден (Путин-то в теме) будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией», — ехидно заявил Лукашенко.

Отметим, что темой обсуждения могли быть острый политический кризис в Беларуси, фальсификацию выборов президента, силовое разрушение гражданского общества, дефолт системы правосудия, деградацию всех институтов государства, политические репрессии, удушение независимых СМИ, массовые нарушения прав человека, террористические угрозы и, в частности, недавний захват самолета, который произошел по личному распоряжению Лукашенко.

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