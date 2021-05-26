Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair

Политика
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«Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», — заявил Лукашенко.

Напомним, что 23 мая самолет, летевший из Афин в Вильнюс, вынужден был изменить курс и сесть в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился сооснователь признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, после посадки в Минске его задержали. Бывший главный редактор Nexta находится в СИЗО № 1 в Минске.

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