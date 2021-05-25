Пенсионер из Полоцка на свои деньги купил городской больнице новый кардиограф

Фёдор Спирчёнок. Фото: «Полацкі веснік»
Главное
Опубликовано

Житель Полоцка Фёдор Спирчёнок за собственные деньги купил для Полоцкой ЦГБ новый электрокардиограф.

У Фёдора Петровича не самая простая жизненная ситуация, но тем не менее он решил потратить свои сбережения именно так, пишет «Полацкі веснік».

– Вся наша жизнь связана с медициной — от рождения до ухода в мир иной, – пояснил Федор Петрович. – В условиях пандемии коронавирусной инфекции нагрузка на сферу здравоохранения колоссальная. Я воспитывался в советское время, родители учили, что нужно помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Посоветовался с главным врачом Полоцкой центральной городской больницы Александром Николаевичем Стомой, узнал, что из оборудования наиболее необходимо и оплатил приобретение аппарата.

Витебский художник подарил Нине Багинской майку со своей работой: на ней — ремейк картины Шагала и Нина

В МВД подтвердили факт смерти начальника ИВС Полоцкого РОВД

Медицина Витебской области лишилась 1800 медработников за год

Николай Чудотворец Весенний: что можно делать, а что нельзя

День Николая Чудотворца: что нельзя делать 22 мая

Полоцк Фёдор Спирчёнок
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
ЕС приостановил разрешение на полеты «Белавиа»
Лидеры стран ЕС решили закрыть белорусским авиакомпаниям
082
Какая была средняя зарплата в Витебской области в апреле?
По данным Национального статистического комитета, номинальная
062
Беларусь высылает посла Латвии и всех латвийских дипломатов
Беларусь высылает посла Латвии и всех латвийских дипломатов
073
Международная «Ночь музеев»: неспящие музеи Витебска
Беларусь в ICOM (International Council of Museums —
081
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)