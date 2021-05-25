Павел Северинец приговорен к 7 годам строгого режима

Политика
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В Беларуси Павел Северинец, один из лидеров партии «Белорусская христианская демократия», приговорен к 7 годам строгого режима по обвинению в организации массовых беспорядков, сообщает Euroradio.

Северинца задержали 7 июня 2020 года после разрешенного пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. После суд несколько раз назначал ему по 15 суток ареста.

Белорусские правозащитники признали Северинца политзаключенным, а международная организация Amnesty International признавала его узником совести уже трижды — в 2006, 2011 и 2020 годах.

Северинец получает все новые административные приговоры, находясь в СИЗО. Еще 15 суток!

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  1. Smit

    Хунта.

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