Павел Северинец приговорен к 7 годам строгого режима

В Беларуси Павел Северинец, один из лидеров партии «Белорусская христианская демократия», приговорен к 7 годам строгого режима по обвинению в организации массовых беспорядков, сообщает Euroradio.
Северинца задержали 7 июня 2020 года после разрешенного пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. После суд несколько раз назначал ему по 15 суток ареста.
Белорусские правозащитники признали Северинца политзаключенным, а международная организация Amnesty International признавала его узником совести уже трижды — в 2006, 2011 и 2020 годах.
Северинец получает все новые административные приговоры, находясь в СИЗО. Еще 15 суток!
Хунта.