Павел Северинец приговорен к 7 годам строгого режима

В Беларуси Павел Северинец, один из лидеров партии «Белорусская христианская демократия», приговорен к 7 годам строгого режима по обвинению в организации массовых беспорядков, сообщает Euroradio.

Северинца задержали 7 июня 2020 года после разрешенного пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. После суд несколько раз назначал ему по 15 суток ареста.