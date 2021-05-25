ЕС приостановил разрешение на полеты «Белавиа»

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Лидеры стран ЕС решили закрыть белорусским авиакомпаниям доступ в аэропорты европейских стран. Решения еще должны быть согласованы и утверждены в Совете ЕС министрами иностранных дел.

Ранее французская авиакомпания Air France уже отказалась от полетов в белорусском воздушном пространстве. Аналогичные решения приняли и некоторые другие европейские перевозчики: латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair.

24 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и будет отправлять все рейсы в обход ее воздушного пространства.

Ограничения против белорусских авиакомпаний связаны с инцидентом с рейсом Ryanair, который произошел 23 мая. Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, вынужден был изменить курс и сесть в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился сооснователь признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, после посадки в Минске его задержали. По данным белорусского МВД, бывший главный редактор Nexta находится в СИЗО № 1 в Минске.

В Беларуси против Протасевича возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков, он включен в список террористов.

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