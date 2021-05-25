Какая была средняя зарплата в Витебской области в апреле?

По данным Национального статистического комитета, номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Витебской области в апреле текущего года составила 1151,3 рублей.

Среди регионов традиционно лидирует Минск: средняя зарплата минчан в апреле достигла Br2003,4 (темп роста реальной зарплаты к апрелю минувшего года — 106,6%).

В Минской области средняя зарплата составила Br1409,5 (111,9%), Гомельской — Br1234 (108%), Гродненской — Br1196,5 (107,9%), Брестской — Br1179,4 (107,5%), Витебской — Br1151,3 (103,1%), Могилевской — Br1118,4 (106,6%).