Ушел из жизни витебский художник-авангардист Александр Соловьев

Витебский художник-авангардист Александр Соловьев умер на 95-м году жизни. Такую информацию опубликовал Белорусский союз художников в своем Facebook.

«Витебская областная организация общественного объединения «Белорусский союз художников» осиротела. Ушел от нас Александр Александрович Соловьев. Художник и человек с большой буквы. Светлая память!» — говорится в сообщении.

Александр Соловьев — советский и белорусский художник-авангардист. В возрасте 17 лет участвовал в партизанском движении, с 1944 года находился в действующей армии и принимал участие в боях. Награжден орденом Красной Звезды. С 1965 года работал художником-постановщиком в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, а позднее (вплоть до 1995 года) — его главным художником. Оформил более 100 спектаклей. В 2017 году художник удостоен ордена Франциска Скорины.