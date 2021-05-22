ХХI выставка проекта «ABSTRACT» приглашает витеблян в центр современного искусства

«Абстрактное искусство создаёт рядом с реальным новый мир, с виду ничего общего не имеющий с действительностью. Внутри он подчиняется общим законам космического мира. Так, рядом с миром природы появляется новый мир искусства, очень реальный, конкретный мир. Поэтому я предпочитаю так называемое абстрактное искусство называть конкретным искусством» — Василий Кандинский.

Мир изобразительного искусства города Витебска стал знаменит в начале ХХ века. Известность ему принесли две вселенные: два великих художника — родной по рождению Моше Шагал, и родной по духу Казимир Малевич.

Они надстроили часть того фундамента, что был заложен родоначальником Витебской художественной школы Юделем Пэном. На этом крепком творческом основании вырос наш современный Витебский Худграф.

Авангардист Шагал и супрематист Малевич открыли путь развития многим поколениям художников. Нельзя сказать, что реализм как стиль Витебскому искусству не характерен, тем более каждый художник в процессе становления проходит «реалистический этап», но абсолютная диктатура Шишкинско-Репинского творчества на многие годы затормозила естественный переход реалистической скуки к абстрактно-объектной фантазии. Однажды, в «хрущевские»1960-е годы свобода советского искусства промелькнула, но тут же была раздавлена бульдозером так и не успев начаться.

В Беларуси была своя история — это образовавшееся внутри официального Союза художников БССР протестное объединение «Квадрат».

Уставшие от «несвободы» и навязанных рамок художники Василий Васильев и Александр Досужев при помощи Виктора Шилко создали собственный проект «ABSTRACT».

Василий Васильев:

«Пока мы независимы и не привязаны к каким-либо структурам, мы имеем возможность творить. Мы работаем для себя. У меня нет желания создавать ничего для Вас. Создаю только то, что могу почувствовать и увидеть только Я. Это ценно и уникально. И это так у каждого человека. Если он работает для «кого-то» — это враньё. Не сможет он породить идеи, которые приходят как откровение».

«ABSTRACT» — платформа взаимодействия и поддержки свободы творчества. Никакого ограничения и давления. Художник создает только то, что ему хочется, со своими мыслями и почерком: живопись, графика, скульптура, искусство объекта, текстиль, перфоманс, коллажи и различного вида инсталляции — это все составляющие 20-ти предыдущих экспозиций.

Каждая выставка проектаКаждая выставка проекта — это уникальное ассорти из различных жанров в стиле абстракционизма.

Василий Васильев:

«Художник постоянно плавает собственным стилем в огромном море замыслов и вдохновения. Вот мы и создали этот остров, чтобы он мог воплотить свой самый эксцентричный замысел. «ABSTRACT» скромное арт-пространство в мире творчества. Девиз нашего проекта — «Искусство ради искусства»!

С большим успехом прошла в 1999 году первая выставка проекта. Причем изначальным было название: «Поиск и эксперимент», а с третьей, по предложению Галины Васильевой, название стало лаконичным и ёмким — «ABSTRACT».

Выставки под патронажем Васильева и Досужева моментально стали широко известны и популярны у художников Беларуси и зарубежья. Произведения художников из Литвы, Польши, Германии и России демонстрировались в Витебске, но все же приоритет всегда на стороне белорусских авторов, и особенно представителей витебской школы. Выставки проводились ежегодно, кроме прошлого года, когда из-за пандемии выставка была отменена.

Жизнь продолжается и проект тоже.

В ХХI выставке приняли участие: Виктор Шилко, Олег Крошкин, Татьяна Маклецова-Яковлева, Леонид Медведский, Василий Васильев, Елена Поплыко, Олег Сковородко, Александр Малей, Алексей Литвин, Геннадий Фалей, Алексей Кравченко, Нина Ковалева, Сергей Сотников, Галина Васильева, Антонина Фалей, Владимир Макарков, Александр Соловьев, Владимир Федорец, Павел Бранштетер, Александр Подалинский, Михаил Левкович и Светлана Оксинь.

Посетить выставку можно до середины июня согласно графику работы выставочного зала Центра Современного Искусства на улице Белобородова,5. (Рядом ТЦ «Беларусь»).