В Витебске открыт сезон борьбы с борщевиком Сосновского

В Витебске открыт сезон борьбы с инвазивными видами растений. Всего в Витебске борщевик Сосновского занимает 35 гектаров, из них 28 гектаров – территории общего пользования, 7 гектаров – прочие территории предприятий и организаций.

– Сотрудники Зеленстроя провели первую обработку гербицидами мест произрастания борщевика Сосновского на площади 21 гектар, осталось обработать 7 гектаров территорий общего пользования. К концу мая «химпрополку» планируют завершить, – рассказала изданию vitbichi.by заместитель директора по благоустройству Зеленстроя Валентина Шендюкова. – С июня до сентября будем проводить механическую обработку на землях общего пользования.

Также к борьбе с вредоносными захватчиками присоединились более 20 витебских организаций и предприятий, на территории которых выявлены места произрастания борщевика и золотарника.

Важно принять меры вовремя, не допустить, чтобы молодые поросли борщевика набрали силу. Это растение способно достигать двух метров в высоту и вытеснять все другие виды, поэтому оно так опасно. Основными местами произрастания борщевика в нашем городе являются пустыри, обочины дорог, свалки, берега рек, появляется он в садах и парках.

К химической обработке золотарника, который занимает в городе 23 гектара, из них 18 гектаров – территории общего пользования, 5 – прочие территории, приступят в августе.

Работа по уничтожению инвазивных растений продлится до осени.

Городская инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды постоянно проводит мониторинг по выявлению занятых ими площадей, чтобы внести их в дорожную карту и заниматься сдерживанием их распространения на территории Витебска.