Минприроды ввело запрет на рыбалку у Витебской ГЭС

Экология
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды ввело запрет на любительскую рыбалку у Витебской ГЭС. Соответствующее постановление №10 от 6 мая 2021 года официально опубликовано на Правовом интернет-портале.

Запрет вводится с 9 июня 2021 года по 9 апреля 2026 года в Витебском районе на участке реки Западная Двина от плотины Витебской гидроэлектростанции на расстоянии 800 м вниз по течению до места впадения реки Лужеснянки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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