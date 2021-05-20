Новый порядок и условия статистического декларирования товаров разъяснила Витебская таможня

Вопросы статистического декларирования регламентированы Указом Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 года № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (далее – Указ № 178) и постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14 сентября 2020 года № 533 «О статистическом декларировании товаров» разъяснили в Витебской таможне.

В 2020 году в отдельные нормы Указа № 178 были внесены изменения, касающиеся белорусских субъектов хозяйствования, участвующих во внешнеэкономической деятельности (Указ от 1 июня 2020 года № 182 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь (далее – Указ № 182)), в том числе с 04.10.2020 изменился порядок и условия статистического декларирования товаров.

Статистическое декларирование применяется для статистического учета экспорта (импорта) товаров, таможенные операции в отношении которых, не производятся, в том числе в отношении товаров Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) при их перемещении между Республикой Беларусь и странами ЕАЭС, а также товаров, передаваемых между резидентом и нерезидентом без их фактического ввоза на территорию Республики Беларусь или вывоза с ее территории.

Изменились сроки представления статистических деклараций, а также предельный размер стоимости партии (партий) товаров, при поставке которых необходимо представление статистической декларации.

С 4 октября 2020 года статистическая декларация представляется экспортером (импортером), грузоотправителем (грузополучателем) либо по их поручению таможенным представителем с 1 по 10 число месяца, следующего за отчетным, по одному или более фактам отгрузок (поставок) общая стоимость которых составляет сумму, эквивалентную 3000 евро и более, за отчетный календарный месяц в рамках внешнеторгового договора, предусматривающего возмездную передачу товаров. До этого статистическая декларация представлялась по каждому факту отгрузки (поставки) товаров по одной товарно-транспортной накладной и при общей стоимости товаров, эквивалентной 1000 евро и более.

Результатом упрощений, внесенных в Указ № 178 явилось сокращение количества поданных в 2021 году статистических деклараций. Если в течение января – апреля 2020 года субъектами хозяйствования Витебской области было подано 23 342 статистических деклараций, то в аналогичном периоде 2021 года – 14 614 статистических деклараций, что соответствует уменьшению на 37.4 %.

Статистическая декларация является документом валютного контроля внешнеторговых операций и представляется заинтересованным лицом для регистрации посредством электронного обмена в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью. Регистрация осуществляется Минской центральной таможней с использованием программных и технических средств круглосуточно.

Для определения стоимости товаров в евро, указанной во внешнеторговом договоре в иной иностранной валюте, производится пересчет такой стоимости с применением официальных курсов, установленных Национальным банком Республики Беларусь на дату заключения внешнеторгового договора.

Указом № 182 исключено определение периодической статистической декларации. Это означает, что с 4 октября 2020 года отсутствует обязанность представления периодической статистической декларации. Соответственно вместо статистической и периодической статистической деклараций применяется только один вид документа – статистическая декларация.

За представление недостоверных сведений при оформлении статистической декларации, а также за непредставление в установленный срок статистической декларации либо за ее отсутствие предусмотрена административная ответственность (ч. 1 ст. 13.35 КоАП Республики Беларусь).

Таким образом, внесенные Указом № 182 изменения, направлены на:

упрощение порядка статистического декларирования;

сокращение документооборота при поставках товаров незначительной стоимости;

сокращение количества подаваемых субъектами хозяйствования статистических деклараций.