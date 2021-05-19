Лейтенант Никита Куконенко, погибший в Барановичах был уроженцем Полоцка

22-летний лейтенант Никита Куконенко, который погиб 19 мая, выполняя в Барановичах учебно-тренировочный полет на самолете Як-130 был уроженцем Полоцка.

Никита Куконенко родился 18 сентября 1998 года в Полоцке. С детства мечтал о небе. Его дедушка жил в городском поселку Боровуха под Полоцком, а там расположена вертолетная база, но Никита выбрал не вертолеты, а самолеты. Никита — выпускник Полоцкого кадетского училища. В 2020 году окончил авиационный факультет Военной академии Беларуси.

В этом же году он начал службу в Лидской штурмовой авиабазе. Он был назначен летчиком звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130.

На 2021 год у него был план стать летчиком третьего класса. Освоил Л-39 и Як-130. Никита Куконенко был женат.

Инструктором у лейтенанта Куконенко был майор Андрей Ничипорчик.

Андрей Ничипорчик родился в Поставах 17 октября 1987 года в семье военного летчика-снайпера. В 2010 году он окончил авиационный факультет Военной академии Беларуси.

Майор был летчиком первого класса. Был подготовлен к выполнению боевых задач днем и ночью во всех метеорологических условиях.