Под Барановичами разбился военный самолет, есть погибшие — видео

Фото: ОНТ
Блоги
Опубликовано

Под Барановичами в частном секторе Восточного микрорайона разбился военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130, сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Во время выполнения учебно-тренировочного полета экипаж заметил техническую неисправность. Летчики начали уводить самолет от населенного пункта, затем катапультировались. К сожалению, оба пилота погибли.

Полет выполняли майор Андрей Владимирович Ничипорчик и лейтенант Никита Борисович Куканенко.

Семьям погибших будет оказана помощь.

Витебский «Титаник»: крупнейшее кораблекрушение на Западной Двине

Новый порядок и условия статистического декларирования товаров разъяснила Витебская таможня

Медицина Витебской области лишилась 1800 медработников за год

Концерт «J:МОРС» в Витебске состоялся 14 мая!

Николай Чудотворец Весенний: что можно делать, а что нельзя

День Николая Чудотворца: что нельзя делать 22 мая

Военно-учебный самолет крушение самолета под Барановичами
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Орше парень украл у жителя Москвы 25 тысяч российских рублей и паспорт
В Орше парень украл у жителя Москвы 25 тысяч российских
03
В Витебске посреди дороги забил фонтан
В Витебске огромный столб воды сняли на видео очевидцы
020
Новый порядок и условия статистического декларирования товаров разъяснила Витебская таможня
Вопросы статистического декларирования регламентированы
04
Лейтенант Никита Куконенко, погибший в Барановичах был уроженцем Полоцка
22-летний лейтенант Никита Куконенко, который погиб
037
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)