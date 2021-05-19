Под Витебском планируют производить российскую вакцину от COVID для животных

Россельхознадзор обсуждает начало производства антиковидной вакцины для животных «Карнивак-Ков» на базе белорусской фармкомпании «БелВитуифарм». Такими планами поделилась советник руководителя российского ведомства Юлия Мелано.

Пока же производить препарат планируют на базе подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), который и разработал его. Предельный объем производства вакцины составляет там 3 миллиона доз в месяц, «и это позволяет полностью обеспечить имеющийся на данный момент спрос», пишет sputnik.by.

На сегодняшний день интерес к российской вакцине проявляют компании из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура. Это не исключает в будущем необходимость организации дополнительных производственных площадок, в том числе на базе белорусской фармкомпании.