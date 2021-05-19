В Витебской области на одного безработного приходится пять вакансий?

В Витебской области за четыре месяца 2021 года за содействием в трудоустройстве обратились более 6 тыс. человек. Такие цифры приводит Telegram-канал «Витебская область. Официально».

По информации комитета по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома, на 1 мая на учете в качестве безработных состояло всего 1462 человека. В сообщении исполкома подчеркивается, что это на 11,9% меньше, чем на 1 мая 2020 года (было 1660). Уровень зарегистрированной безработицы за четыре месяца составил 0,3% от трудоспособного населения.

Власти уверяют, что нанимателями заявлены сведения о наличии 7770 свободных рабочих мест, спрос на работников по рабочим профессиям составил 63,7% от общего числа вакансий. При этом на одного безработного приходится аж пять вакансий.

«В январе — апреле нынешнего года за содействием в трудоустройстве обратились 6012 человек, из которых 3528 человек зарегистрированы в качестве безработных», — говорится в сообщении.

В этом году по госпрограмме «Рынок труда и содействие занятости» на 2021-2025 годы свыше 4 тыс человек трудоустроены на постоянную работу,188 граждан направили на обучение по востребованным профессиям. Также 43 человека получили субсидии для организации своего дела, 10 семей безработных переселены на новое место жительства и работы.

Особо отмечается, что в Витебской области в этом году состоялось 30 электронных ярмарок вакансий. В них приняли участие 135 нанимателей, которые заявили около 3,5 тыс вакансий.

Выходит, что план по трудоустройству населения многократно перевыполнен, а субъектам хозяйствования катастрофически не хватает работников!? И что, все наниматели готовы платить адекватную зарплату? Об этом в сообщении ничего не говорится.