Витебский Курьер

Власть
Сайт известного беларуского издания Tut.by заблокирован
Витебская область
Инвестор из Новой Зеландии планирует организовать в Витебской области производство виски из семян киноа
Здания бывшего детского дома в г.п. Езерище Городокского
Витебская область
Спортсменка из Орши Татьяна Шаракова стала лучшей на
Витебская область
Бизнесмен из Витебской области пытался незаконно ввести в Беларусь более 20 т замороженных свиных субпродуктов из Литвы
Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз в
Главное
«Не умирай Это как будто Пасмурный рай Сонное утро
Главное
Мошенники похитили с карточки витебского программиста 5400 долларов и убедили взять кредит на 9000 рублей
Очередной жертвой лже-сотрудников службы безопасности
Витебск
В Витебской области резко сократилась численность врачей
Город
С 17 по 21 мая жителей Витебска приглашают на бесплатные
Беззаконие
Поводом для вынесения предупреждения стали выявленные
Главное
20 мая с 10.00 до 12.00 на сайте evacancy.
деньги
34-летний житель Витебска выманил у знакомых почти
Бизнес
В Витебске было продано здание медицинского музея за
Главное
«У людей заберут деньги и поделят в Польше». Лукашенко призвал не жертвовать деньги на ремонт горевшего храма Вознесения Пресвятой Девы Марии
Александр Лукашенко заявил, что гражданам не стоит
Армия
Верховный суд приговорил к 18 годам лишения свободы
Главное
В Беларуси отменяется минимальный потребительский бюджет
Витебск
В Витебске в квартире по улице Петруся Бровки случился
Происшествия
Суд Первомайского района Витебска рассмотрел уголовное
Власть
В Дубровно 32-летний житель применил насилие в отношении
Власть
Члену Координационного совета и штаба Бабарико Марии
Город
Шеринг электросамокатов запустила компания YES Sharing.
Здоровье
Витебская область получила более 25 тыс. доз вакцины
Главное
С 10 по 20 мая в Оршанском районе проводится республиканская
ДТП
12 мая вечером в Витебске на проспекте Строителей опять
Сельское хозяйство
В Витебской области некоторые колхозы приступили к