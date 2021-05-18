Власть
Главный белорусский сайт TUT.by заблокировали. В редакции и у журналистов обыски
Сайт известного беларуского издания Tut.by заблокирован, передает ТАСС. Об этом сообщил один из его соучредителей. Tut.by является крупнейшим медиа Беларуси. К 2019 году его посещали более 60 процентов
Главное
Концерт «J:МОРС» в Витебске состоялся!
«Не умирай Это как будто Пасмурный рай Сонное утро Капли росы Лепестки перламутра Медленно вниз Голос негромко Тающий пульс…» Цитата из песни «Не умирай», группы «J:МОРС» из альбома 2006 года, через 15
Главное
Мошенники похитили с карточки витебского программиста 5400 долларов и убедили взять кредит на 9000 рублей
Очередной жертвой лже-сотрудников службы безопасности банка стал программист из Витебска. Ему позвонили с незнакомого номера, звонивший представился сотрудником службы безопасности одного крупного банка.
Витебск
Медицина Витебской области лишилась 1800 медработников за год
В Витебской области резко сократилась численность врачей и медработников среднего звена. Количество медработников сократилось на 1800 человек за 2020 год. Такие данные приводит Белстат в опубликованном
Беззаконие
МАРТ вынес Витебскому облисполкому предупреждение на нарушение антимонопольного законодательства
Поводом для вынесения предупреждения стали выявленные нарушения, в частности, распределение контрактов на поставку молока между различными молокозаводами. Как сообщила пресс-служба МАРТ, в действиях Витебского
Власть
Главный белорусский сайт TUT.by заблокировали. В редакции и у журналистов обыски
159
Сайт известного беларуского издания Tut.by заблокирован
Витебский Курьер
Витебская область
Инвестор из Новой Зеландии планирует организовать в Витебской области производство виски из семян киноа
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Здания бывшего детского дома в г.п. Езерище Городокского
Витебский Курьер
Витебская область
Татьяна Шаракова из Орши завоевала золотую медаль на Кубке наций по велотреку в Гонконге
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Спортсменка из Орши Татьяна Шаракова стала лучшей на
Витебский Курьер
Витебская область
Бизнесмен из Витебской области пытался незаконно ввести в Беларусь более 20 т замороженных свиных субпродуктов из Литвы
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Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз в
Витебский Курьер
Главное
Концерт «J:МОРС» в Витебске состоялся!
0156
«Не умирай Это как будто Пасмурный рай Сонное утро
Витебский Курьер
Главное
Мошенники похитили с карточки витебского программиста 5400 долларов и убедили взять кредит на 9000 рублей
0111
Очередной жертвой лже-сотрудников службы безопасности
Витебский Курьер
Витебск
Медицина Витебской области лишилась 1800 медработников за год
0281
В Витебской области резко сократилась численность врачей
Витебский Курьер
Город
В Витебске целую неделю будут бесплатно принимать врачи. Как к ним попасть?
069
С 17 по 21 мая жителей Витебска приглашают на бесплатные
Витебский Курьер
облисполком Беззаконие
МАРТ вынес Витебскому облисполкому предупреждение на нарушение антимонопольного законодательства
0126
Поводом для вынесения предупреждения стали выявленные
Витебский Курьер
Главное
20 мая в Витебске состоится электронная ярмарка вакансий нанимателей
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20 мая с 10.00 до 12.00 на сайте e­vacancy.
Витебский Курьер
Пенсия, деньги, зарплаты деньги
Житель Витебска выманил у знакомых почти 160 тысяч рублей
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34-летний житель Витебска выманил у знакомых почти
Витебский Курьер
Бизнес
В Витебске продали здание медицинского музея почти за 40 тыс долларов
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В Витебске было продано здание медицинского музея за
Витебский Курьер
Главное
«У людей заберут деньги и поделят в Польше». Лукашенко призвал не жертвовать деньги на ремонт горевшего храма Вознесения Пресвятой Девы Марии
075
Александр Лукашенко заявил, что гражданам не стоит
Витебский Курьер
Армия
Бывшего военного из Россон посадили на 18 лет за «госизмену» режиму Лукашенко
066
Верховный суд приговорил к 18 годам лишения свободы
Витебский Курьер
Главное
В Беларуси отменяется минимальный потребительский бюджет
067
В Беларуси отменяется минимальный потребительский бюджет
Витебский Курьер
Витебск
В Витебске горела квартира
052
В Витебске в квартире по улице Петруся Бровки случился
Витебский Курьер
Происшествия
Превышение скорости, 3,7 промилле алкоголя: в Витебске вынесли приговор водителю за смертельное ДТП
055
Суд Первомайского района Витебска рассмотрел уголовное
Витебский Курьер
Власть
В Дубровно побили прокурора района
0122
В Дубровно 32-летний житель применил насилие в отношении
Витебский Курьер
Власть
Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение. Что ей грозит?
063
Члену Координационного совета и штаба Бабарико Марии
Витебский Курьер
Город
Прокат электросамокатов появился в Витебске
049
Шеринг электросамокатов запустила компания YES Sharing.
Витебский Курьер
Здоровье
Вишневецкий: Витебская область получила более 25 тыс. доз вакцины «Спутник V»
041
Витебская область получила более 25 тыс. доз вакцины
Витебский Курьер
Главное
За сутки от мошенников пострадали трое жителей Орши
044
С 10 по 20 мая в Оршанском районе проводится республиканская
Витебский Курьер
ДТП
В Витебске опять сбили велосипедиста
056
12 мая вечером в Витебске на проспекте Строителей опять
Витебский Курьер
Сельское хозяйство
Колхозы в Витебской области сеют яровые без внесения минеральных удобрений — КГК
047
В Витебской области некоторые колхозы приступили к
Витебский Курьер
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