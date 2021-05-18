Витебский Курьер

Власть

Главный белорусский сайт TUT.by заблокировали. В редакции и у журналистов обыски

Сайт известного беларуского издания Tut.by заблокирован, передает ТАСС. Об этом сообщил один из его соучредителей. Tut.by является крупнейшим медиа Беларуси. К 2019 году его посещали более 60 процентов