Бизнесмен из Витебской области пытался незаконно ввести в Беларусь более 20 т замороженных свиных субпродуктов из Литвы

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз в Беларусь более 20 т замороженных свиных субпродуктов. Транспортное средство следовало из Литвы через пункт пропуска «Бенякони».

При проверке документов бизнесмен из Витебской области предъявил поддельный ветеринарный сертификат, выданный государственной ветеринарной службой Испании.

По данному факту начат административный процесс. Водителю грозит штраф в размере до 30 процентов от стоимости незаконно перемещаемого товара. Партию субпродуктов вернули в Литву.