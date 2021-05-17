Мошенники похитили с карточки витебского программиста 5400 долларов и убедили взять кредит на 9000 рублей

Потерпевший обратился в милицию, но нет никаких гарантий, что деньги удастся вернуть Фото: Святослав ЗОРКИЙ, kp.by
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Очередной жертвой лже-сотрудников службы безопасности банка стал программист из Витебска. Ему позвонили с незнакомого номера, звонивший представился сотрудником службы безопасности одного крупного банка.

По телефону программисту сообщили, что кто-то получил доступ к его карточке, сказали ждать звонка другого специалиста. Второй раз жителю Витебска позвонили уже через интернет-мессенджер. «Специалист банка» убедил программиста в том, что кто-то получил доступ к его банковскому счету и изменил учетные данные. Для того, чтобы идентифицировать устройство, надо скачать и установить приложение – парень так и сделал. В милиции отмечают, что то достаточно известное приложение, оно предназначено для обеспечения удаленного доступа к электронным устройствам, пишет газета «Витьбичи».

Войдя в личный кабинет, айтишник увидел, что с карточки пропали 5400 долларов. Сразу после ему пришло уведомление об отказе кредита. Аферист сообщил, что это работа мошенников: теперь нужно подать в разных банках заявки на получение кредита. Молодой человек сделал все по инструкции: получил около 9 тысяч рублей кредита, зачислил их на валютную карточку. Собеседник из банка больше не перезванивал. С карточки деньги пропали. Потерпевший обратился в милицию.

В МВД рекомендуют не устанавливать на компьютер или смартфон программы и не выполнять никаких действий, которые касаются финансов, по просьбе третьих лиц. Работники банков никогда не звонят клиентам через мессенджеры и не пытаются узнать их личную информацию. Если вы попали в похожую ситуацию, завершите разговор и обратитесь в свой банк по номеру, указанному на обороте карточки.

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