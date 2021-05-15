Житель Витебска выманил у знакомых почти 160 тысяч рублей

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34-летний житель Витебска выманил у знакомых почти 160 тысяч рублей, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Мужчина под различными предлогами уговаривал людей оформить на себя товары, за которые обещал выплачивать кредиты. Затем витебчанин вносил небольшую сумму, взятую от следующего потерпевшего. Дорогие  гаджеты и бытовую технику мужчина реализовывал через скупщиков или Интернет. Правоохранители выяснили, что жертвами подозреваемого стали минимум 23 человека. Общий долг перед ними составил почти 160 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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