В Витебске продали здание медицинского музея почти за 40 тыс долларов

В Витебске было продано здание медицинского музея за более чем Br100 тыс., что составляет примерно 40 тыс долларов. Об этом сообщает государственное агентство БелТА со ссылкой на официальный сайт РУП «БелЮрОбеспечение», которое выступило организатором торгов.

В состав лота включено одноэтажное здание площадью 185 кв.м с мансардой, подвалом и забором, расположенное в одном из спальных районов Витебска на ул.Берестеня. Наименование капитального строения не связано с его функциональным назначением и выполняет техническую функцию при его регистрации в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, пояснили организаторы торгов. Объект выставлялся на повторные торги со снижением на 20% начальной цены продажи, которая составила Br96 тыс. Интерес к недвижимости проявил один участник, который согласился приобрести дом по начальной цене, увеличенной на 5%, сообщает агентство.

Капитальное строение коммунальной собственности принадлежит на праве хозяйственного ведения КПУП «Витебские лечебно-трудовые мастерские» и находится под арестом судебного исполнителя. Как сообщили в главном управлении по здравоохранению Витебского облисполкома, сейчас идет процесс ликвидации коммунального предприятия.

КПУП «Витебские лечебно-трудовые мастерские» организовано в 1974 году с целью проведения комплекса лечебно-производственной реабилитации людей, страдающих психическими заболеваниями и расстройствами. Предприятие являлось центром по трудоустройству и реабилитации психоневрологических больных, инвалидов I и II групп в Витебской области. В состав мастерских входят швейный участок, участок технического обслуживания и цех по производству окон и дверей из ПВХ. В начале 2021 года имущество предприятия впервые выставлялось на продажу на электронной торговой площадке РУП «БелЮрОбеспечение», но аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников.