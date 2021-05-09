Лукашенко подписал декрет на случай, если его убьют террористы

Армия
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Документом, в частности, предусматривается, что в случае гибели Александра Лукашенко вследствие насильственных действий все органы режима будут подчинены Совету безопасности — коллективному Лукашенко.

Декрет назвали «О защите суверенитета и конституционного строя». Как и ожидалось, «королевские полномочия» Лукашенко готов передать людям, которых не выбирал народ.

Об этом сообщило в воскресенье агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

«Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр», — отметили в президентской пресс-службе.

Таким образом, Лукашенко ждет что его убьют вторгшиеся в страну «террористы«.

Подтвердился старый диагноз, но теперь он заиграл новыми красками.

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