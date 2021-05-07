Источники: Украинские компании отказываются от битума из Новополоцка

Крупные украинские покупатели битума поставили на паузу отношения с новополоцким» Нафтаном « и ждут 3 июня, чтобы понять механизм работы американских санкций и просчитать возможные действия, пишет «Наша Нива».

Первоначально украинские бизнесмены предполагали заплатить «Нафтану» вперед, еще до начала действия санкций, и получать битум по ранее заключенным договорам. Однако заупрямились украинские банки, которые не хотят совершать транзакции на счета белорусского предприятия, опасаясь также попасть под ограничения.

«В настоящее время идут, по сути, поиски банка, который не побоится переводить деньги. Но пока они безрезультатны, потому что никто не хочет рисковать», — объясняют участники рынка.

Неясно, можно ли будет поставлять битум из Новополоцка под видом продукции из Мозыря, потому что в такой схеме должны быть задействованы многочисленные структуры — от лабораторий до таможни. А если такая схема выйдет наружу, последствия могут быть непредсказуемы для всех ее участников.