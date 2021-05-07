В Витебске сегодня пройдет выставка-продажа «Вясновы карагод»

Традиционная выставка-продажа «Вясновы карагод» пройдет сегодня на площадке Дворца спорта в Витебске. Свою продукцию представят 28 учреждений профессионального образования и 10 отделов по образованию области.

Жители и гости города смогут приобрести продукцию, изготовленную в учреждениях профессионального образования Витебской области: изделия из дерева, обувь, швейные товары, сувениры, саженцы, рассаду, семена и др.