В Витебске сегодня пройдет выставка-продажа «Вясновы карагод»

Фото: Витебские Вести
Витебск
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Традиционная выставка-продажа «Вясновы карагод» пройдет сегодня на площадке Дворца спорта в Витебске. Свою продукцию представят 28 учреждений профессионального образования и 10 отделов по образованию области.

Жители и гости города смогут приобрести продукцию, изготовленную в учреждениях профессионального образования Витебской области: изделия из дерева, обувь, швейные товары, сувениры, саженцы, рассаду, семена и др.

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Витебск выставка-продажа
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