Витебские таможенники пресекли незаконный ввоз 3,6 тысяч единиц незадекларированных товаров

Фото: Витебская таможня
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Крупную партию товаров стоимостью более 1,5 млн. белорусских рублей намеревались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС среди сборного груза без декларирования, сообщает пресс-служба Витебской таможни.

Попытку нарушения таможенного законодательства пресекли витебские таможенники в пункте пропуска «Григоровщина» в рамках системы управления рисками.

Согласно представленным водителем, гражданином России, документам, в грузовом автомобиле Mersedes-Benz через белорусско-латвийскую границу ввозился каучук, гидроизоляционный материал, растворитель и водонагреватели.

Витебские таможенники пресекли незаконный ввоз 3,6 тысяч единиц незадекларированных товаров

По результатам досмотра таможенники выявили в грузовом отсеке еще более 3,6 тысяч единиц незадекларированных товаров: промышленные арматуры, электроприводы, контроллеры и другие.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на перевозчика в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

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