Витебские таможенники пресекли незаконный ввоз 3,6 тысяч единиц незадекларированных товаров

Крупную партию товаров стоимостью более 1,5 млн. белорусских рублей намеревались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС среди сборного груза без декларирования, сообщает пресс-служба Витебской таможни.

Попытку нарушения таможенного законодательства пресекли витебские таможенники в пункте пропуска «Григоровщина» в рамках системы управления рисками.

Согласно представленным водителем, гражданином России, документам, в грузовом автомобиле Mersedes-Benz через белорусско-латвийскую границу ввозился каучук, гидроизоляционный материал, растворитель и водонагреватели.

По результатам досмотра таможенники выявили в грузовом отсеке еще более 3,6 тысяч единиц незадекларированных товаров: промышленные арматуры, электроприводы, контроллеры и другие.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на перевозчика в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.