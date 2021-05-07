9 мая в Витебске будет ограничено движение транспорта от пл. Ленина до пл. Победы

9 мая 2021 года, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в период времени с 8.30 до 11.00 будет ограничено движение для всех видов транспорта от пл. Ленина до пл. Победы.

Движение пассажирского транспорта будет осуществляться:

Троллейбусы:

— маршрута № 1 будут следовать до пл. Победы. Разворот будет осуществляться на пересечении улиц Б. Хмельницкого и ул. Жесткова;

— маршрутов №№ 2,4,6,7,9,11,15 со стороны пр. Черняховского будут следовать до пл. Победы. Разворот будет осуществляться на пр. Черняховского в районе остановочного пункта пл. Победы;

— маршрута № 4 со стороны пр. Фрунзе будут следовать до железнодорожного вокзала;

— маршрута № 15 со стороны ул. Гагарина будут следовать по пр. Людникова, далее в направлении микрорайонов Билево по пр. Фрунзе и ул. Терешковой.

Автобусы:

— маршрутов №№ 3,4,10,14,31,34,34А,36,43,46 – ул. Буденного, мост им. Блохина и далее по маршруту;

— маршрутов №№ 6,12,18,19,25,30,42,106 – пр. Московский, ул. Смоленская, пр. Людникова и далее по маршруту;

— маршрутов №№ 1,26,26А – ул. Замковая, пр. Фрунзе, пр. Людникова и далее по маршруту;

— маршрута № 6 со стороны ул. Гагарина будут следовать до Смоленского рынка, со стороны пр. Черняховского будут следовать до пл. Победы.

— маршрутов №№ 11,15,15А,41 – со стороны пр. Черняховского будут следовать до пл. Победы.

«Маршрутные такси»:

— маршрутов №№ 1-Тк, 64-Тк, 26А-Тк, 26Б-Тк – пр. Людникова – пр. Фрунзе – ул. Замковая – вокзал и далее по маршруту;

— маршрутов №№ 42-Тк, 51-Тк, 52-Тк, 53-Тк, 53А-Тк, 54-Тк, 66-Тк, 72-Тк, 73-Тк, 88-Тк – пр. Людникова – ул. Смоленская – пр. Московский и далее по маршруту;

— маршрутов №№ 3-Тк, 36-Тк, 55-Тк, 56-Тк, 59-Тк, 77-Тк, 99-Тк, 103-Ск – пл. Победы — мост им. Блохина – ул. Белобородова – ул. Буденного – ул. Космонавтов и далее по маршруту;

— маршрута № 75-Тк – ул. Правды — ул. Смоленская – пр. Фрунзе – ул. Кирова и далее по маршруту;

— маршрутов №№ 57-Тк, 76-Тк, 94-Тк, 95-Тк – без изменений.