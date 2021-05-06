Страны «Большой семерки» призвали руководство Беларуси провести «свободные и справедливые» президентские выборы под международным наблюдением. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи министров, опубликованном 5 мая на сайте британского правительства.

«Мы призываем режим провести новые, свободные и честные выборы под международным наблюдением. Мы привержены поддержке демократических устремлений белорусского народа и привлечению к ответственности лиц, причастных к нарушению прав человека», — отмечается в документе.

Также страны «Большой семерки» призвали власти Беларуси освободить всех, кто был несправедливо заключен под стражу «за выражение своих демократических устремлений», и «покончить с продолжающимся подавлением прав человека и фундаментальных свобод».

«Властям Беларуси следует претворить в жизнь рекомендации независимой экспертной миссии ОБСЕ, выступившей за необходимость назначить перевыборы президента», — говорится в заявлении.

Между тем ответ МИД Беларуси не заставил себя долго ждать. Беларусь сама будет решать, когда и какие электоральные кампании проводить, заявил официальный представитель министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.